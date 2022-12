Prima de ‘La Scala’ Milano 2022: data, orario e come seguirla in diretta tv

La data, l’orario e le indicazioni per seguire in diretta la Prima della Scala, quest’anno in scena nel giorno del patrono della città di Milano, Sant’Ambrogio. L’evento culturale e mondano tra i più importanti dell’anno quest’anno vedrà in scena il ‘Boris Godunov’ di Modest Musorgskij, diretto dal regista Kasper Holten, con Riccardo Chailly come direttore musicale.

QUANDO E COME SEGUIRLA IN TV – L’evento andrà in onda in esclusiva su Rai 1, mercoledì 7 dicembre a partire dalle 17:45. A condurre l’evento vi sarà Milly Carlucci con Bruno Vespa, all’interno di una diretta televisiva che comprenderà anche interviste con i tanti spettatori che assisteranno all’evento. Lo spettacolo, con la regia televisiva di Arnalda Canali, sarà trasmesso inoltre in diretta anche sulla piattaforma Rai Play, mentre potrà essere ascoltato sulle frequenze di Radio 3.