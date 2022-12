Nello sport e nello yoga il CBD può contribuire al mantenimento o al miglioramento del proprio benessere psicofisico

Da anni è possibile acquistare la ‘cannabis light’, una varietà di canapa priva di effetti droganti, in negozi specializzati, fisici e online. Sono soprattutto i suoi derivati a base di CBD a trainare la domanda in Italia, nella quale non a caso si trova uno dei CBD shop più affidabili e apprezzati al livello europeo. In particolare, i derivati della canapa light a base di cannabidiolo sono sempre più popolari tra gli sportivi per i potenziali effetti benefici che sono in grado di generare. In questo articolo approfondiamo proprio l’uso del CBD in contesti sportivi, come lo yoga.

Cos’è il CBD? È sicuro?

Il cannabidiolo (CBD) è un composto non psicotropo ricavato dalle infiorescenze della cannabis che è diventato molto popolare in questi ultimi anni per i suoi molteplici utilizzi in campo terapeutico, oltre che in ambito tessile, cosmetico e alimentare. Contrariamente al delta-9-tetraidrocannabinolo (THC), il CBD non è una sostanza drogante e dunque non è in grado di produrre effetti stupefacenti. Per questo motivo, esso non è stato inserito nelle tabelle delle sostanze stupefacenti e psicotrope vietate dalla legge (DPR 309/90).

Secondo il parere dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, il suo utilizzo non solo non comporterebbe particolari rischi per la salute umana, ma nemmeno creerebbe assuefazione. L’OMS, peraltro, evidenzia le potenzialità terapeutiche del CBD, le quali emergerebbero da diversi studi scientifici condotti in questi anni. Tra le proprietà benefiche che vengono riconosciute a questo principio attivo vi sarebbero, infatti, quelle antinfiammatorie e lenitive, oltre che quelle rilassanti e ansiolitiche.

All’apparenza, dunque, questa sostanza si presterebbe a molteplici utilizzi che spaziano dal settore cosmetico a quello della medicina naturale. Nel prossimo paragrafo esaminiamo come questo principio possa essere impiegato in ambito sportivo.

I vantaggi del CBD nello sport

Sebbene le evidenze scientifiche sinora raccolte siano ancora frammentate, dalla scienza sembra arrivare una prima conferma di quanto gli utilizzatori di prodotti a base di CBD hanno provato in prima persona: i vantaggi derivanti dall’uso di questi prodotti sono molteplici e vanno ben oltre il rilassamento muscolare.

Grazie alle sue proprietà analgesiche e antinfiammatorie, il CBD può essere utilizzato per uso topico (negli Stati dove ciò è consentito) per contrastare infiammazioni e dolori articolari e accelerare i processi di guarigione, oltre che come coadiuvante nel massaggio sportivo e fisioterapico. Sono, infatti, sempre di più gli atleti professionisti che lo utilizzano per lenire contratture e traumi causati da un’intensa e prolungata attività fisica.

Peraltro, dal momento che non produce effetti stupefacenti, il CBD è stato rimosso nel 2018 dalla lista delle sostanze proibite pubblicata dall’Agenzia mondiale antidoping (World Anti-Doping Agency). Al CBD vengono poi riconosciute proprietà ansiolitiche e rilassanti, motivo per quale i preparati a base di questo principio attivo possono essere impiegati per aiutare a combattere sia i disturbi dell’umore, come stress e ansia, che le problematiche del sonno, come difficoltà nell’addormentamento e insonnia.

Si intuiscono, dunque, i potenziali vantaggi per chi pratica sport: il CBD permetterebbe di affrontare al meglio lo stress tanto in allenamento quanto in gara, mentre il suo utilizzo prima di andare a dormire potrebbe aiutare il rilassamento e favorire un sonno migliore. Come sappiamo, la qualità del sonno è fondamentale per mantenere un buono stato di salute fisica e mentale e migliorare le performance sportive.

I vantaggi del CBD nello yoga

Come è noto, la pratica dello yoga porta con il tempo ad acquisire significativi benefici psicofisici: se da un lato consente di distendere e rilassare i muscoli e migliorare l’elasticità del corpo, dall’altro permette di aumentare la concentrazione e ridurre lo stress. Come si può capire dunque, vi è una stretta correlazione tra Yoga e CBD, poiché entrambi condividono obiettivi simili: mirano a raggiungere un equilibrio psicofisico e a gestire al meglio i fattori di stress.

Questo spiega il perché tale pratica venga sempre più spesso associata all’utilizzo di CBD. Si presume, infatti, che la combinazione di yoga e CBD possa dare maggiori benefici rispetto alle due attività considerate singolarmente. Di conseguenza, questa sinergia porterebbe a un ampliamento e a un rafforzamento dei benefici in termini di rilassamento fisico e mentale, fondamentale per ricaricarsi e affrontare lo stress quotidiano.

Visto che chi pratica yoga solitamente adotta uno stile di vita attento alla salute e al benessere, vale la pena ribadire che il CBD non è in grado di distorcere la percezione della realtà o di produrre effetti stupefacenti, come testimoniato da diversi studi scientifici.

Sebbene al momento non siano del tutto chiari gli effetti a lungo termine derivanti dall’uso di questa sostanza, possiamo desumere dalle prime evidenze scientifiche che il CBD possa essere utilizzato in completa sicurezza in combinazione con lo yoga e con altre attività sportive, creando così dei vantaggi aggiuntivi rispetto al praticare attività fisica.

Anche grazie all’imponente lavoro divulgativo adottato dai principali siti di settore, come Justbob.it per citarne uno tra i più attivi, il mercato sembra oggi pronto ad aprirsi con maggiore consapevolezza. È sostanzialmente questa la ragione per cui il CBD sta continuando a riscuotere grande interesse da parte del pubblico.