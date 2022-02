Morto il fondatore ed editore di Radio Sportiva Loriano Bessi

by Christian Poliseno

Con una nota apparsa sul suo sito ufficiale, Radio Sportiva ha annunciato la scomparsa del fondatore ed editore Loriano Bessi. Ecco le parole dell’emittente: “Lutto per Radio Sportiva: è scomparso Loriano Bessi, l’editore e papà della nostra emittente. Nato a Terricciola (Pisa) nel 1949, Loriano Bessi ha dedicato la sua vita alla passione per la radiofonia. Radio Sportiva è nata nel 2010 proprio grazie a una sua brillante intuizione: del resto sino a quel momento in Italia mancava una radio di sola informazione (senza musica) che raccontasse lo sport e le sue emozioni in modo imparziale, con grande attenzione al calcio ma anche a tutte le altre discipline. Una storia d’amore con la radio che per Loriano Bessi inizia nel 1978 quando fonda a Ponsacco – in provincia di Pisa – Radio Valdera Uno. Poi la prima grande svolta nel 1986 col progetto Radio Cuore, seguito da Radio Fantastica (1995), Radio Centofiori e Emme 100. Imprenditore molto noto a livello nazionale e grande esperto di frequenze radiofoniche Bessi negli anni 2000 acquisisce la storica Gamma Radio. Nel 2005 entra nel gruppo Bessi anche Radio Reporter, quindi nel 2006 l’acquisizione di Radio Blu – punto di riferimento in Toscana per i tifosi della Fiorentina – e nel 2010 l’inizio della grande avventura alla guida di Radio Sportiva, che in pochi anni supera 1 milioni di ascolti a livello nazionale e che oggi è diventata una piacevole abitudine per gli appassionati di sport. Alla famiglia e in particolare alla moglie Marzia Boddi – compagna di vita e sempre al fianco di Loriano Bessi anche a livello imprenditoriale – e alla figlia Veronica le più sentite condoglianze da parte della direzione, della redazione giornalistica, della parte tecnica e amministrativa di Radio Sportiva.”