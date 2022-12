Mauro Berruto: “Dalla maggioranza sì al Lodo Lotito e no a 800.000 lavoratori sportivi”

di Redazione 17

“E all’una di notte la maggioranza vota contro il mio ordine del giorno per istituire un fondo di sostegno a Asd e Ssd e favorire l’entrata in vigore della legge sul lavoro sportivo. Sì al Lodo Lotito, no a 800.000 lavoratori del mondo dello sport”. Lo ha scritto su Twitter il deputato del Partito Democratico, e membro della segreteria nazionale con delega allo sport, Mauro Berruto nella notte di votazioni alla Camera.