MasterChef Italia 12 stasera 15 dicembre in tv su Sky: canale, orario e streaming prima puntata

L’attesa è finita, torna il cooking show più amato dagli italiani: su Sky è tempo di MasterChef, con la prima puntata dell’edizione numero 12 che andrà in scena in tv. L’appuntamento è per stasera, giovedì 15 dicembre, alle ore 21.15 su Sky Uno (canale 108). Gli abbonati potranno inoltre guardare la puntata in streaming su NOW o su Sky Go. Trattandosi dell’episodio inaugurale di questa nuova stagione, sarà tempo di selezioni, con gli aspiranti cuochi chiamati a guadagnarsi l’ambito grembiule. A giudicarli ci saranno tre chef d’eccezione come Bruno Barbieri, Giorgio Locatelli e Antonino Cannavacciuolo.