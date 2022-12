MasterChef 12 stasera in tv: data, orario, diretta tv e streaming seconda puntata

La scorsa settimana MasterChef Italia ha fatto il suo grande ritorno sul piccolo schermo, con l’inizio della sua dodicesima edizione e questa sera è tutto pronto per un nuovo appuntamento. Il cooking show più famoso del nostro Paese, infatti, andrà in onda nella serata di giovedì 22 dicembre a partire dalle ore 21.15 e sarà trasmesso in diretta tv su Sky Uno; lo streaming sarà affidato a SkyGo e NOW. Inoltre non mancherà la possibilità per il pubblico di guardare il programma quando e dove si vuole, grazie alla funzione on demand. Anche questa sera, come al solito, sono previsti due episodi con la prosecuzione delle selezioni dei futuri concorrenti, che dovranno convincere i giudici Giorgio Locatelli, Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri a consegnare loro il grembiule bianco o quello grigio.