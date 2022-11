Marcell Jacobs in pista, ma a Ballando con le Stelle: l’esibizione del campione olimpico (VIDEO)

di Alberto De Logu 23

“Pista super diversa questa rispetto alle solite che frequento, ma credo di essere riuscito a trovare qualcosa di buono”. Esordisce così Marcell Jacobs dopo aver ballato a Ballando con le Stelle come ospite speciale della nota trasmissione di Rai Uno. Dalle piste di atletica in cui il fenomeno già due volte oro olimpico ha fatto emozionare tutti, a una platea diversa nella quale si è messo in gioco con la moglie Nicole Daza: “E’ la prima volta che balliamo insieme, siamo riusciti a farlo a ritmo di musica”, ha detto dopo la sua esibizione.

Poi la promessa a Milly Carlucci: “Nel momento in cui smetto di gareggiare sono pronto a fare Ballando con le Stelle”. Infine, un’annotazione sportiva sul suo momento e sull’obiettivo del 2023:“Adesso sono in un periodo molto importante, la preparazione funzionale per il prossimo anno, l’anno prossimo c’è il Mondiale che è l’unica medaglia che mi manca e quello è l’obiettivo”. Per la cronaca, punteggio totale di 47 punti per il fuoriclasse azzurro, con tre nove e due dieci. In alto il video.