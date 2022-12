Il nuovo calendario dell’estrazione del Lotto e del Superenalotto. Oggi, giovedì 8 dicembre, non ci sarà nessuna estrazione in quanto è giorno festivo (Immacolata Concezione) e quindi il concorso di questa sera verrà recuperato nei prossimi giorni. Come? Nella giornata di venerdì si recupererà quella del Lotto e del 10eLotto poi sabato 10 ci sarà la regolare estrazione di Lotto, Superenalotto e del 10eLotto. Invece il concorso del Superenalotto dell’8 dicembre verrà recuperato lunedì 12 dicembre, seguito poi dalla regolare estrazione di martedì 13 dicembre.

IL CALENDARIO DELLE PROSSIME ESTRAZIONI DI LOTTO E SUPERENALOTTO