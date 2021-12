Lotteria Italia: +43% di biglietti venduti, 30% dei quali in Lombardia

by Davide Triolo

La Lotteria Italia ha fatto registrare un incremento di vendite evidente a partire dal termine del 2020. Con i 5.7 milioni di biglietti venduti sino al 20 dicembre, dei quali 1.6 milioni acquistati in Lombardia (30% rispetto al numero complessivo di ticket), vi è un incremento del 43% rispetto all’annata precedente. Lazio in seconda posizione in questa speciale classifica per quanto concerne i biglietti venduti, con 687mila biglietti staccati e distribuiti, con la Campania a seguire a quota 544mila. Dopo il comprensibile ‘down’ di vendite dovuto alla quarantena dovuta all’emergenza Coronavirus, restrizioni man mano meno condizionanti per gli italiani e boom di vendite. Si attendono i dati conclusivi relativi agli ultimi 11 giorni di dicembre. Ciò che si può affermare è però certamente che Lotteria Italia abbia ottenuto straordinari risultati durante l’annata corrente. Dati significativi post-prima ondata pandemica.