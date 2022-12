Lo sfogo di Antinelli: “Una persona in Rai ha provato a eliminarmi con calunnie e ingiurie”

Alessandro Antinelli si sfoga su Twitter. Per un mese al timone degli studi pre e post partita sulla Rai per quanto riguarda i Mondiali di Qatar 2022, il capo redattore centrale della redazione sportiva ha voluto mandare un messaggio ben preciso a un collega, imprecisata la sua identità, che negli ultimi tempi ha provato a rendergli la vita difficile: “I miei ultimi quattro mesi non sono stati facili. Vorrei mandare un messaggio alla persona che ha provato a eliminarmi fabbricando calunnie, a chi mi ha insultato per mesi nei corridoi di Saxa urlando ingiurie di ogni tipo. Io non ti odio. L’odio è un sentimento che non mi appartiene. Io per te provo pena perché con i soldi e il potere potrai comprarti tutto ma cuore e competenza mai. Scusate il messaggio lungo. Buon Natale in anticipo a tutti”.