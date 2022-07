LIVE – Bollettino oggi, venerdì 8 luglio: contagi, morti e guariti regione per regione (DIRETTA)

Nuova giornata di monitoraggio dati in Italia. Sportface.it propone gli aggiornamenti del bollettino nazionale di giovedì 7 luglio 2022, con gli aggiornamenti in tempo reale sui numeri Covid delle singole regioni italiane. Come ogni giorno si aggiornano i dati relativi a contagi, morti e tamponi eseguiti, con una curva pandemica che sta tornando a risalire in questi primi giorni d’estate. Sportface vi terrà aggiornati in tempo reale sull’andamento dei numeri delle ultime 24 ore.

COME LEGGERE I NUMERI DEL BOLLETTINO

DATI NAZIONALI DI OGGI: in aggiornamento

DATI NAZIONALI DI IERI: 107.240 nuovi contagi, 94 morti, 55.629 guariti, 57.710 tamponi molecolari, 343 in terapia intensiva

LOMBARDIA:

IERI: 13.595 nuovi contagi, 17 morti, 7.174 tamponi molecolari, 26 in terapia intensiva



PIEMONTE:

IERI: 5.197 nuovi contagi, 1 morto, 1.227 tamponi molecolari, 11 in terapia intensiva



EMILIA ROMAGNA:

IERI: 8.671 nuovi contagi, 9 morti, 9.936 tamponi molecolari, 42 in terapia intensiva



VENETO:

IERI: 10.052 nuovi contagi, 8 morti, 6.260 tamponi molecolari, 31 in terapia intensiva



LAZIO:

IERI: 11.333 nuovi contagi, 5 morti, 6.006 tamponi molecolari, 71 in terapia intensiva



SICILIA:

IERI: 8.739 nuovi contagi, 18 morti, 3.484 tamponi molecolari, 33 in terapia intensiva



CAMPANIA:

IERI: 13.254 nuovi contagi, 6 morti, 5.885 tamponi molecolari, 34 in terapia intensiva



PUGLIA:

IERI: 8.826 nuovi contagi, 10 morti, 30.097 tamponi totali, 17 in terapia intensiva



TOSCANA:

IERI: 5.644 nuovi contagi, 8 morti, 2.473 tamponi molecolari, 26 in terapia intensiva



CALABRIA:

IERI: 3.844 nuovi contagi, 3 morti, 8.627 tamponi totali, 10 in terapia intensiva



LIGURIA:

IERI: 2.370 nuovi contagi, 0 morti, 1.60 tamponi molecolari, 4 in terapia intensiva



SARDEGNA:

IERI: 2.981 nuovi contagi, 2 morti, 8.779 tamponi totali, 10 in terapia intensiva



MARCHE:

IERI: 3.076 nuovi contagi, 2 morti, 6.778 tamponi totali, 6 in terapia intensiva



ABRUZZO:

IERI: 2.714 nuovi contagi, 0 morti, 2.006 tamponi molecolari, 5 in terapia intensiva



FRIULI VENEZIA-GIULIA:

IERI: 2.036 nuovi contagi, 2 morti, 3.032 tamponi molecolari, 7 in terapia intensiva



UMBRIA:

IERI: 1.872 nuovi contagi, 1 morto, 5.528 tamponi totali, 6 in terapia intensiva



BASILICATA:

IERI: 1.084 nuovi contagi, 0 morti, 2.580 tamponi totali, 1 in terapia intensiva



MOLISE:

IERI: 415 nuovi contagi, 0 morti, 529 tamponi molecolari, 1 in terapia intensiva



VALLE D’AOSTA:

IERI: 121 nuovi contagi, 1 morto, 15 tamponi molecolari, 0 in terapia intensiva



PROVINCIA DI BOLZANO:

IERI: 687 nuovi contagi, 1 morto, 362 tamponi molecolari, 3 in terapia intensiva



PROVINCIA DI TRENTO:

IERI: 751 nuovi contagi, 0 morti, 164 tamponi molecolari, 0 in terapia intensiva