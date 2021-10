LIVE – Bollettino oggi, mercoledì 6 ottobre: contagi aggiornati di ogni regione (DIRETTA)

Il live e la diretta in tempo reale della giornata in Italia con tutti gli aggiornamenti sul numero dei contagi aggiornati in Italia, per quanto concerne l’emergenza coronavirus nella giornata di mercoledì 6 ottobre 2021. Prosegue anche oggi il monitoraggio dei dati per quanto riguarda l’emergenza sul territorio. Di seguito vi proponiamo tutti i numeri aggiornati: Sportface.it vi propone i dati in tempo reale.

DATI NAZIONALI DI OGGI: Da comunicare

DATI NAZIONALI DI IERI: 2.466 nuovi contagi, 50 morti, 4.210 guariti, 105.117 tamponi molecolari, 433 in terapia intensiva



Di seguito c’è l’andamento delle regioni, che sono colorate in base al tipo di zona (rossa, arancione, gialla o bianca)*:



*i ‘nuovi contagi’ vengono calcolati sui risultati dei tamponi antigenici e molecolari, mentre viene riportato solo il conteggio del totale dei tamponi molecolari effettuati (non antigenici).

LOMBARDIA:

OGGI: Da comunicare

IERI: 288 nuovi contagi, 7 morti, 19.441 tamponi molecolari, 59 in terapia intensiva



PIEMONTE:

OGGI: Da comunicare

IERI: 137 nuovi contagi, 4 morti, 6.209 tamponi molecolari, 24 in terapia intensiva



EMILIA-ROMAGNA:

OGGI: Da comunicare

IERI: 168 nuovi contagi, 4 morti, 6.814 tamponi molecolari, 50 in terapia intensiva



VENETO:

OGGI: Da comunicare

IERI: 363 nuovi contagi, 2 morti, 12.110 tamponi molecolari, 43 in terapia intensiva



LAZIO:

OGGI: Da comunicare

IERI: 221 nuovi contagi, 4 morti, 10.939 tamponi molecolari, 57 in terapia intensiva



SICILIA:

OGGI: Da comunicare

IERI: 321 nuovi contagi, 10 morti, 6.807 tamponi molecolari, 49 in terapia intensiva

CAMPANIA:

OGGI: Da comunicare

IERI: 165 nuovi contagi, 10 morti, 18.285 tamponi molecolari, 16 in terapia intensiva



PUGLIA:

OGGI: Da comunicare

IERI: 126 nuovi contagi, 1 morto, 12.743 tamponi molecolari, 17 in terapia intensiva

TOSCANA:

OGGI: Da comunicare

IERI: 154 nuovi contagi, 3 morti, 7.210 tamponi molecolari, 32 in terapia intensiva

CALABRIA:

OGGI: Da comunicare

IERI: 90 nuovi contagi, 1 morto, 3.068 tamponi molecolari, 14 in terapia intensiva



LIGURIA:

OGGI: Da comunicare

IERI: 58 nuovi contagi, 1 morto, 3.157 tamponi molecolari, 4 in terapia intensiva



SARDEGNA:

OGGI: Da comunicare

IERI: 51 nuovi contagi, 1 morto, 10.374 tamponi molecolari, 18 in terapia intensiva

MARCHE:

OGGI: Da comunicare

IERI: 86 nuovi contagi, 0 morti, 2.296 tamponi molecolari, 16 in terapia intensiva



ABRUZZO:

OGGI: Da comunicare

IERI: 35 nuovi contagi, 0 morti, 2.202 tamponi molecolari, 6 in terapia intensiva



FRIULI-VENEZIA GIULIA:

OGGI: Da comunicare

IERI: 46 nuovi contagi, 1 morto, 6.088 tamponi molecolari, 9 in terapia intensiva



UMBRIA:

OGGI: Da comunicare

IERI: 31 nuovi contagi, 0 morti, 2.134 tamponi molecolari, 6 in terapia intensiva



BASILICATA:

OGGI: Da comunicare

IERI: 32 nuovi contagi, 1 morto, 880 tamponi molecolari, 1 in terapia intensiva



MOLISE:

OGGI: Da comunicare

IERI: 4 nuovi contagi, 0 morti, 364 tamponi molecolari, 1 in terapia intensiva



VALLE D’AOSTA:

OGGI: Da comunicare

IERI: 12 nuovi contagi, 0 morti, 198 tamponi molecolari, 0 in terapia intensiva

PROVINCIA DI BOLZANO:

OGGI: Da comunicare

IERI: 93 nuovi contagi, 0 morti, 990 tamponi molecolari, 6 in terapia intensiva



PROVINCIA DI TRENTO:

OGGI: Da comunicare

IERI: 20 nuovi contagi, 0 morti, 12 tamponi molecolari, 5 in terapia intensiva