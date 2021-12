LIVE – BOLLETTINO oggi, martedì 28 dicembre: contagi aggiornati di ogni regione (DIRETTA)

La diretta con i dati del bollettino Covid per la giornata di oggi, lunedì 27 dicembre. La variante Omicron sta creando più di qualche disagio sul territorio nazionale, con molti contagi derivati da essa e nuovo timore per l’ondata attuale di Coronavirus. Significativo dunque considerare i dati relativi all’impatto effettivo del virus pandemico in Italia, così da poter arrivare a conclusioni circa la situazione nostrana. Sportface.it vi proporrà i numeri ufficiali in tempo reale, con aggiornamenti di seguito riportati nel corso della giornata odierna.

DATI NAZIONALI DI OGGI: in aggiornamento

DATI NAZIONALI DI IERI: 30.810 nuovi contagi, 142 morti, 9.992 guariti, 113.754 tamponi molecolari, 1.126 in terapia intensiva

Di seguito c’è l’andamento delle regioni, che sono colorate in base al tipo di zona (rossa, arancione, gialla o bianca)*:



*i ‘nuovi contagi’ vengono calcolati sui risultati dei tamponi antigenici e molecolari, mentre viene riportato solo il conteggio del totale dei tamponi molecolari effettuati (non antigenici).

LOMBARDIA:

IERI: 5.065 nuovi contagi, 12 morti, 13.957 tamponi molecolari, 187 in terapia intensiva



PIEMONTE:

IERI: 4.611 nuovi contagi, 13 morti, 6.175 tamponi molecolari, 89 in terapia intensiva



EMILIA-ROMAGNA:

IERI: 3.482 nuovi contagi, 14 morti, 12.999 tamponi molecolari, 107 in terapia intensiva



VENETO:

OGGI: 2.816 nuovi contagi, 24 morti, 11.895 tamponi molecolari, 173 in terapia intensiva

IERI: 2.093 nuovi contagi, 1 morto, 12.268 tamponi molecolari, 160 in terapia intensiva



LAZIO:

IERI: 2.933 nuovi contagi, 7 morti, 19.066 tamponi molecolari, 135 in terapia intensiva



SICILIA:

IERI: 2.087 nuovi contagi, 20 morti, 6.985 tamponi molecolari, 81 in terapia intensiva



CAMPANIA:

IERI: 2.291 nuovi contagi, 14 morti, 10.428 tamponi molecolari, 36 in terapia intensiva



PUGLIA:

IERI: 762 nuovi contagi, 1 morto, 3.766 tamponi molecolari, 21 in terapia intensiva



TOSCANA:

IERI: 2.843 nuovi contagi, 9 morti, 10.839 tamponi molecolari, 76 in terapia intensiva



CALABRIA:

IERI: 484 nuovi contagi, 8 morti, 6.245 tamponi molecolari, 24 in terapia intensiva



LIGURIA:

IERI: 465 nuovi contagi, 2 morti, 2.805 tamponi molecolari, 40 in terapia intensiva



SARDEGNA:

IERI: 466 nuovi contagi, 0 morti, 1.685 tamponi molecolari, 11 in terapia intensiva



MARCHE:

OGGI: 308 nuovi contagi, 4 morti, 2.377 tamponi molecolari, 42 in terapia intensiva

IERI: 385 nuovi contagi, 5 morti, 1.781 tamponi molecolari, 38 in terapia intensiva



ABRUZZO:

IERI: 400 nuovi contagi, 1 morto, 2.812 tamponi molecolari, 21 in terapia intensiva



FRIULI VENEZIA-GIULIA:

IERI: 154 nuovi contagi, 10 morti, 1.770 tamponi molecolari, 27 in terapia intensiva

UMBRIA:

IERI: 935 nuovi contagi, 0 morti, 2.331 tamponi molecolari, 9 in terapia intensiva



BASILICATA:

IERI: 88 nuovi contagi, 0 morti, 621 tamponi molecolari, 1 in terapia intensiva

MOLISE:

IERI: 9 nuovi contagi, 0 morti, 158 tamponi molecolari, 2 in terapia intensiva



VALLE D’AOSTA:

IERI: 93 nuovi contagi, 0 morti, 395 tamponi molecolari, 2 in terapia intensiva



PROVINCIA DI BOLZANO:

IERI: 236 nuovi contagi, 0 morti, 573 tamponi molecolari, 19 in terapia intensiva



PROVINZIA DI TRENTO:

IERI: 270 nuovi contagi, 3 morti, 400 tamponi molecolari, 23 in terapia intensiva