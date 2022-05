LIVE – Bollettino oggi, domenica 22 maggio: contagi aggiornati in ogni regione

Il bollettino COVID aggiornato oggi, nel corso della giornata di domenica 22 maggio 2022, con i dati in tempo reale relativi a contagi, morti e guariti in ogni regione. Prosegue il monitoraggio quotidiano con i numeri dell’emergenza sanitaria sul territorio, con il focus regione per regione che permette di valutare il diffondersi del virus pandemico nel nostro Paese. Sportface.it vi terrà aggiornati in tempo reale sui numeri di ogni regione, non appena saranno resi disponibili per via ufficiale.

COME LEGGERE I NUMERI DEL BOLLETTINO

DATI NAZIONALI DI OGGI: in aggiornamento

DATI NAZIONALI DI IERI: 23.976 nuovi contagi, 91 morti, 41.696 guariti, 54.091 tamponi molecolari, 301 in terapia intensiva

PRECISAZIONI:

Di seguito c’è l’andamento delle regioni, che sono colorate in base al tipo di zona (rossa, arancione, gialla o bianca)*:



*i ‘nuovi contagi’ vengono calcolati sui risultati dei tamponi antigenici e molecolari, mentre viene riportato solo il conteggio del totale dei tamponi molecolari effettuati (non antigenici).

LOMBARDIA:

OGGI: in aggiornamento

IERI: 3.287 nuovi contagi, 24 morti, 6.398 tamponi molecolari, 32 in terapia intensiva

PIEMONTE:

OGGI: in aggiornamento

IERI: 1.254 nuovi contagi, 1 morto, 23.26 tamponi totali, 22 in terapia intensiva



EMILIA ROMAGNA:

OGGI: in aggiornamento

IERI: 1.941 nuovi contagi, 4 morti, 7.188 tamponi molecolari, 36 in terapia intensiva



VENETO:

OGGI: in aggiornamento

IERI: 2.010 nuovi contagi, 9 morti, 5.894 tamponi molecolari, 20 in terapia intensiva

LAZIO:

OGGI: in aggiornamento

IERI: 2.479 nuovi contagi, 7 morti, 4.967 tamponi molecolari, 42 in terapia intensiva



SICILIA:

OGGI: in aggiornamento

IERI: 1.998 nuovi contagi, 12 morti, 3.815 tamponi molecolari, 29 in terapia intensiva



CAMPANIA:

OGGI: in aggiornamento

IERI: 2.626 nuovi contagi, 12 morti, 5.364 tamponi molecolari, 33 in terapia intensiva



PUGLIA:

OGGI: in aggiornamento

IERI: 1.632 nuovi contagi, 3 morti, 13.121 tamponi totali, 21 in terapia intensiva

TOSCANA:

OGGI: in aggiornamento

IERI: 1.476 nuovi contagi, 3 morti, 1.955 tamponi molecolari, 18 in terapia intensiva



CALABRIA:

OGGI: in aggiornamento

IERI: 834 nuovi contagi, 2 morti, 5.170 tamponi totali, 7 in terapia intensiva



LIGURIA:

OGGI: in aggiornamento

IERI: 618 nuovi contagi, 0 morti, 1.276 tamponi molecolari, 7 in terapia intensiva



SARDEGNA:

OGGI: in aggiornamento

IERI: 745 nuovi contagi, 3 morti, 2.801 tamponi molecolari, 8 in terapia intensiva

MARCHE:

OGGI: in aggiornamento

IERI: 667 nuovi contagi, 2 morti, 2.579 tamponi molecolari, 4 in terapia intensiva



ABRUZZO:

OGGI: in aggiornamento

IERI: 708 nuovi contagi, 2 morti, 2.563 tamponi molecolari, 12 in terapia intensiva



FRIULI VENEZIA-GIULIA:

OGGI: in aggiornamento

IERI: 422 nuovi contagi, 5 morti, 2.956 tamponi molecolari, 1 in terapia intensiva



UMBRIA:

OGGI: in aggiornamento

IERI: 520 nuovi contagi, 0 morti, 610 tamponi molecolari, 2 in terapia intensiva

BASILICATA:

OGGI: in aggiornamento

IERI: 232 nuovi contagi, 0 morti, 1.296 tamponi molecolari, 3 in terapia intensiva

MOLISE:

OGGI: in aggiornamento

IERI: 150 nuovi contagi, 0 morti, 674 tamponi molecolari, 3 in terapia intensiva



VALLE D’AOSTA:

OGGI: in aggiornamento

IERI: 54 nuovi contagi, 0 morti, 37 tamponi molecolari, 0 in terapia intensiva



PROVINCIA DI BOLZANO:

OGGI: in aggiornamento

IERI: 172 nuovi contagi, 0 morti, 172 tamponi molecolari, 1 in terapia intensiva

PROVINCIA DI TRENTO:

OGGI: in aggiornamento

IERI: 158 nuovi contagi, 1 morto, 142 tamponi molecolari, 2 in terapia intensiva