LIVE – Bollettino oggi, domenica 21 novembre: contagi aggiornati di ogni regione (DIRETTA)

Il live e la diretta in tempo reale della giornata in Italia con tutti gli aggiornamenti sul numero dei contagi aggiornati in Italia, per quanto concerne l’emergenza coronavirus nella giornata di domenica 21 novembre 2021. Nuova giornata di monitoraggio dei dati per quanto riguarda l’emergenza sul territorio. Di seguito vi proponiamo tutti i numeri aggiornati: Sportface.it vi propone i dati in tempo reale.

ECCO COME LEGGERE I NUMERI DEL BOLLETTINO

DATI NAZIONALI DI OGGI: Dati in aggiornamento e non ancora ufficializzati

DATI NAZIONALI DI IERI: 11.555 nuovi contagi, 49 morti, 5.220 guariti, 156.009 tamponi molecolari, 512 in terapia intensiva

Di seguito c’è l’andamento delle regioni, che sono colorate in base al tipo di zona (rossa, arancione, gialla o bianca)*:



*i ‘nuovi contagi’ vengono calcolati sui risultati dei tamponi antigenici e molecolari, mentre viene riportato solo il conteggio del totale dei tamponi molecolari effettuati (non antigenici).

LOMBARDIA:

OGGI: Dati in aggiornamento e non ancora ufficializzati

IERI: 1.930 nuovi contagi, 5 morti, 27.030 tamponi molecolari, 58 in terapia intensiva

PIEMONTE:

OGGI: Dati in aggiornamento e non ancora ufficializzati

IERI: 587 nuovi contagi, 2 morti, 7.849 tamponi molecolari, 27 in terapia intensiva

EMILIA-ROMAGNA:

OGGI: Dati in aggiornamento e non ancora ufficializzati

IERI: 1.052 nuovi contagi, 2 morti, 16.942 tamponi molecolari, 51 in terapia intensiva

VENETO:

OGGI: Dati in aggiornamento e non ancora ufficializzati

IERI: 1.928 nuovi contagi, 11 morti, 17.742 tamponi molecolari, 61 in terapia intensiva



LAZIO:

OGGI: Dati in aggiornamento e non ancora ufficializzati

IERI: 1.079 nuovi contagi, 3 morti, 15.989 tamponi molecolari, 80 in terapia intensiva

SICILIA:

OGGI: Dati in aggiornamento e non ancora ufficializzati

IERI: 648 nuovi contagi, 6 morti, 6.640 tamponi molecolari, 36 in terapia intensiva



CAMPANIA:

OGGI: Dati in aggiornamento e non ancora ufficializzati

IERI: 983 nuovi contagi, 3 morti, 15.013 tamponi molecolari, 26 in terapia intensiva

PUGLIA:

OGGI: Dati in aggiornamento e non ancora ufficializzati

IERI: 257 nuovi contagi, 0 morti, 6.696 tamponi molecolari, 16 in terapia intensiva



TOSCANA:

OGGI: Dati in aggiornamento e non ancora ufficializzati

IERI: 423 nuovi contagi, 1 morto, 9.003 tamponi molecolari, 40 in terapia intensiva



CALABRIA:

OGGI: Dati in aggiornamento e non ancora ufficializzati

IERI: 230 nuovi contagi, 1 morto, 4.918 tamponi molecolari, 11 in terapia intensiva

LIGURIA:

OGGI: Dati in aggiornamento e non ancora ufficializzati

IERI: 337 nuovi contagi, 1 morto, 4.593 tamponi molecolari, 17 in terapia intensiva

SARDEGNA:

OGGI: Dati in aggiornamento e non ancora ufficializzati

IERI: 129 nuovi contagi, 1 morto, 3.817 tamponi molecolari, 9 in terapia intensiva



MARCHE:

OGGI: Dati in aggiornamento e non ancora ufficializzati

IERI: 283 nuovi contagi, 2 morti, 4.906 tamponi molecolari, 20 in terapia intensiva

ABRUZZO:

OGGI: Dati in aggiornamento e non ancora ufficializzati

IERI: 265 nuovi contagi, 3 morti, 4.169 tamponi molecolari, 9 in terapia intensiva

FRIULI-VENEZIA GIULIA:

OGGI: Dati in aggiornamento e non ancora ufficializzati

IERI: 600 nuovi contagi, 4 morti, 8.190 tamponi molecolari, 26 in terapia intensiva

UMBRIA:

OGGI: Dati in aggiornamento e non ancora ufficializzati

IERI: 113 nuovi contagi, 0 morti, 2.097 tamponi molecolari, 7 in terapia intensiva

BASILICATA:

OGGI: Dati in aggiornamento e non ancora ufficializzati

IERI: 29 nuovi contagi, 0 morti, 589 tamponi molecolari, 1 in terapia intensiva

MOLISE:

OGGI: Dati in aggiornamento e non ancora ufficializzati

IERI: 16 nuovi contagi, 0 morti, 677 tamponi molecolari, 1 in terapia intensiva

VALLE D’AOSTA:

OGGI: Dati in aggiornamento e non ancora ufficializzati

IERI: 40 nuovi contagi, 0 morti, 129 tamponi molecolari, 1 in terapia intensiva



PROVINCIA DI BOLZANO:

OGGI: Dati in aggiornamento e non ancora ufficializzati

IERI: 399 nuovi contagi, 1 morto, 2.123 tamponi molecolari, 8 in terapia intensiva

PROVINCIA DI TRENTO:

OGGI: Dati in aggiornamento e non ancora ufficializzati

IERI: 164 nuovi contagi, 0 morti, 869 tamponi molecolari, 6 in terapia intensiva