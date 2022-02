LIVE – Bollettino oggi, domenica 13 febbraio: contagi aggiornati di ogni regione (DIRETTA)

Il bollettino Covid aggiornato in tempo reale in questa giornata di domenica 13 febbraio 2022. Nuova giornata di analisi e monitoraggio dei dati più rilevanti per valutare l’impatto della pandemia sul territorio nazionale. Di seguito ecco i numeri odierni relativi territorio nazionale. Ecco il quadro della situazione di ogni regione, con alcune di queste già in zona gialla e forse prossime a un ulteriore cambio di colore nei prossimi mesi. Sportface.it pubblicherà i numeri ufficiali e dettagliati in tempo reale ai propri lettori, non appena resi disponibili.

ECCO COME LEGGERE I NUMERI DEL BOLLETTINO

DATI NAZIONALI DI OGGI: in aggiornamento

DATI NAZIONALI DI IERI: 62.231 nuovi contagi, 269 morti, 117.463 guariti, 171.017 tamponi molecolari, 1.223 in terapia intensiva

Di seguito c’è l’andamento delle regioni, che sono colorate in base al tipo di zona (rossa, arancione, gialla o bianca)*:



*i ‘nuovi contagi’ vengono calcolati sui risultati dei tamponi antigenici e molecolari, mentre viene riportato solo il conteggio del totale dei tamponi molecolari effettuati (non antigenici).

LOMBARDIA:

OGGI: in aggiornamento

IERI: 6.516 nuovi contagi, 45 morti, 22.243 tamponi molecolari, 173 in terapia intensiva

PIEMONTE:

OGGI: in aggiornamento

IERI: 3.252 nuovi contagi, 10 morti, 8.631 tamponi molecolari, 90 in terapia intensiva

EMILIA-ROMAGNA:

OGGI: in aggiornamento

IERI: 4.497 nuovi contagi, 27 morti, 12.223 tamponi molecolari, 126 in terapia intensiva

VENETO:

OGGI: in aggiornamento

IERI: 6.017 nuovi contagi, 33 morti, 10.988 tamponi molecolari, 81 in terapia intensiva

LAZIO:

OGGI: in aggiornamento

IERI: 7.114 nuovi contagi, 12 morti, 17.505 tamponi molecolari, 179 in terapia intensiva

SICILIA:

OGGI: in aggiornamento

IERI: 5.945 nuovi contagi, 32 morti, 32.449 tamponi molecolari, 115 in terapia intensiva

CAMPANIA:

OGGI: in aggiornamento

IERI: 6.257 nuovi contagi, 6 morti, 18.778 tamponi molecolari, 74 in terapia intensiva

PUGLIA:

OGGI: in aggiornamento

IERI: 4.882 nuovi contagi, 9 morti, 8.610 tamponi molecolari, 65 in terapia intensiva

TOSCANA:

OGGI: in aggiornamento

IERI: 3.738 nuovi contagi, 20 morti, 10.435 tamponi molecolari, 90 in terapia intensiva