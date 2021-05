Giochi del Mare 2021, iniziativa in sostegno delle donne: verranno pagate un euro in più

by Antonio Sepe

ICS Beach Volley Tour Lazio - Foto FIPAV Lazio

Una bella iniziativa arriva dall’Abruzzo, dove si terranno i Giochi del Mare 2021 nella città di Vasto (Ch). Molte associazione hanno infatti deciso di aiutare concretamente le donne, penalizzate dalla pandemia da Covid-19 soprattutto in termini lavorativi. Per questo motivo, come verranno pagate un euro in più rispetto a quanto spetterebbe loro ed a quanto percepiranno i loro colleghi uomini.

“I dati sono eloquenti. Centinaia di migliaia di donne hanno perso il proprio lavoro durante questi mesi e lo sport non poteva restare fermo a guardare. Abbiamo voluto dar vita ad un’iniziativa simbolica nella speranza di sensibilizzare l’opinione pubblica su questo tema” ha spiegato Barbara Durante, Segretario generale della Fispas. La proposta è stata avanzata da Sabrina Bocchino, consigliere regionale della regione, e accolta volentieri dalla Fipsas.