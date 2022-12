Eredità, ghigliottina: la parola vincente di mercoledì 28 dicembre 2022

Torna stasera come ogni giorno il classico appuntamento con la ghigliottina a ‘L’Eredità’. Nella puntata di mercoledì 28 dicembre 2022 del fortunato game show di Rai Uno condotto da Flavio Insinna, ci sono in palio tantissimi soldi per chi indovina quella parola che si può abbinare in modo naturale alle altre cinque proposte dagli autori del gioco, che verranno precedentemente proposte a coppie di due, una corretta e una no (in caso di errore nella scelta si dimezza il montepremi). Avendo le cinque parole, il campione ha un minuto di tempo per scrivere la sua parola vincente.

La parola vincente di oggi

Le parole di oggi sono Parlare, Figlio, Sotto, Manica e Salto per un totale di 100.000 euro come montepremi per la concorrente Luisa. La parola vincente di stasera è Vento e non Vuoto così come scritto dalla nuova campionessa.