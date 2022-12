Eredità, ghigliottina: la parola vincente di martedì 27 dicembre 2022

Anche stasera torna il classico appuntamento con la ghigliottina a ‘L’Eredità’. Nella puntata di martedì 27 dicembre 2022 del fortunato game show di Rai Uno condotto da Flavio Insinna, al solito in palio tanti soldi se si indovina la parola che si può abbinare alle cinque proposte dagli autori del gioco: una volta scelta una delle cinque parole mostrate, scegliendo tra due (in caso di errore si dimezza il montepremi), il campione ha un minuto di tempo per scrivere la sua parola vincente.

La parola vincente di oggi

Le parole di oggi sono Fuori, Senza, Studiare, Compagno e Secondo per un totale di 80.000 euro come montepremi per la concorrente Stefania. La parola vincente è Copione e non Corso così come scritto dalla nuova campionessa.