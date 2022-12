Da Leclerc a Tortu: gli auguri natalizi degli sportivi (FOTO)

Anche lo sport e i suoi protagonisti festeggiano il Natale e augurano a tutti di passare al meglio questa giornata così speciale. Tanti infatti sono i post social di sportivi di ogni disciplina, impegnati a celebrare la festività nelle proprie case o in quelle di parenti o amici. In primo luogo il pilota della Ferrari, Charles Leclerc, ha pubblicato una foto su Instagram, insieme alla sua famiglia con i classici maglioni di Natale. Post simile anche per la ginnasta Vanessa Ferrari, in compagnia dei suoi cari accanto all’albero di Natale, così come per la pattinatrice Francesca Lollobrigida con il suo compagno e i propri gatti tra le braccia. Post di auguri particolare invece per Filippo Tortu, che si mostra vestito da Babbo Natale mentre corre e augura a tutti buon Natale.

Foto di famiglia, davanti all’albero di Natale, anche per il capitano della Roma Lorenzo Pellegrini, così come per l’attaccante della Lazio Ciro Immobile. Rimanendo nel calcio poi ritratto familiare natalizio su Instagram anche per Lionel Messi, come mostrato da un post pubblicato dalla moglie Antonella Roccuzzo.

Tra le squadre di club, invece, video di auguri della Juventus su Twitter, nel quale diversi giocatori della squadra augurano buon Natale ai propri tifosi. Idea simile per il Torino, però su Instagram, che fa gli auguri ai tifosi in tante lingue, a seconda di quelle parlate di alcuni dei suoi calciatori.

