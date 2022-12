Cio, parla il portavoce Mark Adams: “Non è il momento di revocare le sanzioni a Russia e Bielorussia”

Il portavoce del Cio, Mark Adams, si è espresso in merito alla possibilità di revocare le sanzioni imposte a Russia e Bielorussia, per via della guerra in Ucraina. Queste le sue parole: “Ora non è il momento di revocare le sanzioni contro russi o bielorussi. Le sanzioni rimangono saldamente in vigore”. Una presa di posizione decisa che inciderà fortemente sulle possibilità di qualificazione degli atleti russi e bielorussi alle prossime Olimpiadi del 2024 a Parigi