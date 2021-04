Calcetto da lunedì 26 aprile, in quali regioni si potrà giocare? Ecco la lista completa

by Alessandro Amoruso

Lunedì 26 aprile è il giorno delle riaperture in gran parte della nostra penisola. Una restrizione in meno avrà anche come protagonista il calcetto: in zona gialla, infatti, sarà nuovamente possibile organizzarsi per partitelle, sempre ovviamente rispettando il vincolo del coprifuoco. Una restrizione che tuttavia permarrà nelle regioni di colore arancione e, ovviamente, di color rosso. Sono ben tredici le regioni dove le persone potranno organizzare partite e tornare ad accarezzare il pallone all’interno dei campetti coi propri amici. Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Molise, Campania, Toscana, Abruzzo, Liguria, Umbria, Lazio, Veneto e Marche; a queste bisogna aggiungere le Province autonome di Trento e Bolzano. Non si potrà fare altrettanto invece in zona arancione (Basilicata, Calabria, Sicilia, Valle d’Aosta e Puglia) e nell’unica zona rossa, ovverosia la Sardegna.