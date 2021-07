Bollettino Veneto oggi: contagi, morti e guariti di venerdì 9 luglio

by Andrea Bellini

Arena di Verona - Foto meichimite - CC-BY-2.0

È stato pubblicato il bollettino ufficiale relativo all’emergenza coronavirus in Veneto. Di seguito ecco i dati più rilevanti per monitorare l’andamento della pandemia in questa giornata di venerdì 9 luglio. In particolare, si registrano 106 nuovi contagi, 1 morto, 14 ricoverati in terapia intensiva, 49 guariti, 4.817 (+57) attualmente positivi.