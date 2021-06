Bollettino Veneto oggi: contagi, morti e guariti di venerdì 4 giugno

by Davide Triolo

Il bollettino dell’emergenza Coronavirus per quanto concerne la Regione Veneto, aggiornato a venerdì 4 giugno. I dati forniti dagli organi sanitari competenti possono far comprendere i progressi derivati dalle misure di sicurezza adottate dal Governo e dall’efficacia della campagna vaccinale. Nel dettaglio, nella giornata di oggi, si registrano 121 nuovi contagi, 5 morti, 10.791 tamponi molecolari, 399 guariti, 46 (0) ricoverati in terapia intensiva, 219 (-9) ricoverati negli altri reparti. Gli attualmente positivi sono -283 per un totale di 7.417.