Bollettino Veneto oggi: contagi, morti e guariti sabato 22 gennaio

by Davide Triolo

Il bollettino della Regione Veneto, per quanto riguarda l’emergenza Coronavirus, con i dati aggiornati a sabato 22 gennaio 2022. La Regione ha pubblicato, come usualmente dall’inizio della pandemia, i dati ufficiali relativi all’impatto effettivo del Covid-19 sul territorio veneto; situazione da monitorare per definire un quadro completo, sotto i riflettori anche in ottica nazionale. Preoccupante aumento dei contagi nell’ultimo periodo, soprattutto nel corso dei mesi di dicembre e gennaio, quindi numeri da analizzare con attenzione e cautela. Nel dettaglio, durante la giornata odierna si registrano 18.773 nuovi contagi, 38 morti, 20.161 guariti, 166 (-15) ricoverati in terapia intensiva, 1.497 (-19) ricoverati nei reparti ordinari. Inoltre sono -.1.421 gli attualmente positivi per un totale di 277.831.