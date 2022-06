Bollettino Veneto oggi: contagi, morti e guariti mercoledì 29 giugno

by Michele Muzzarelli

Piazza San Marco 15 marzo - Foto skylinewebcams

Il bollettino Covid della Regione Veneto per la giornata di mercoledì 29 giugno 2022, con i numeri delle ultime 24 ore relativi a contagi, morti e guariti a livello regionale. Nuovo appuntamento quotidiano con il lavoro di tracciamento e analisi della curva pandemica nel nostro Paese, ecco quindi i numeri della giornata di oggi in Veneto. Oggi si registrano 8.441 nuovi contagi, 3 morti, 4.040 guariti, 18(+4) ricoverati in terapia intensiva, 429 (+41) ricoverati negli altri reparti. Inoltre sono 4.398 gli attualmente positivi per un totale di 67.392.