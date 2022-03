Bollettino Veneto oggi: contagi, morti e guariti mercoledì 2 marzo

by Andrea Bellini

È stato pubblicato il bollettino con i numeri ufficiali relativi all’emergenza Coronavirus in Veneto aggiornato alla giornata di mercoledì 2 marzo 2022. Prosegue il monitoraggio e l’analisi della curva epidemiologica della Regione Veneto, una delle zone più colpite fin dall’inizio dell’emergenza Covid-19. Di seguito i dati relativi a morti, contagi e ricoverati sul territorio per monitorare l’impatto dell’emergenza sul territorio veneto. Nella giornata di oggi si registrano nel dettaglio 3.434 nuovi contagi, 12 morti, 4.625 guariti, 45 (-5) ricoverati in terapia intensiva, 535 (-29) ricoverati nei reparti ordinari. Inoltre sono -1.203 gli attualmente positivi per un totale di 51.177.