Bollettino Veneto oggi: contagi, morti e guariti di mercoledì 11 agosto

by Davide Triolo

Il bollettino dell’emergenza Coronavirus per quanto concerne il Veneto, aggiornato a mercoledì 11 agosto 2021. La Regione ha divulgato i dati ufficiali relativi a morti, contagi e ricoverati sul territorio veneto, uno dei più colpiti in assoluto nella penisola italiana. Nella giornata di oggi si registrano 620 nuovi contagi, 0 morti, 25 ricoverati in terapia intensiva, 193 ricoverati negli altri reparti. Gli attualmente positivi sono -38 per un totale di 13.607.