Bollettino Veneto oggi: contagi, morti e guariti venerdì 18 marzo

by Deborah Sartori

Piazza San Marco 15 marzo - Foto skylinewebcams

Il bollettino dell’emergenza Coronavirus del Veneto aggiornato a venerdì 18 marzo 2022. Prosegue ininterrottamente il lavoro di analisi della curva epidemiologica della Regione Veneto, una delle zone più colpite fin dall’inizio dell’emergenza Covid-19. La Regione, come di consueto, ha diramato i dati relativi a morti, contagi e ricoverati sul territorio. Nella giornata di oggi si registrano 6.061 nuovi contagi, 2.904 guariti, 13 morti, 26 (+2) ricoverati in terapia intensiva, 432 (-11) ricoverati negli altri reparti. Sono inoltre +3.144 gli attualmente positivi per un totale di 63.811.