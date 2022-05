Bollettino Veneto oggi: contagi, morti e guariti mercoledì 4 maggio

by Mattia Zucchiatti 20

Il bollettino della Regione Veneto per la giornata di mercoledì 4 maggio 2022. Prosegue l’opera di monitoraggio con i dati relativi all’evoluzione della pandemia in una delle regioni più colpite. Come ogni giorno la Regione ha emanato il bollettino relativo alle ultime 24 ore per quanto riguarda nuovi contagi, morti e guariti da Covid. Ecco di seguito il dettaglio della giornata odierna. Oggi si registrano 4.468 nuovi contagi, 8 morti, 2.704 guariti, 17 (-2) ricoverati in terapia intensiva, 596 (-12) ricoverati nei reparti ordinari. Sono inoltre 65.284 gli attualmente positivi.