Bollettino Veneto oggi: contagi, morti e guariti mercoledì 27 luglio

Il bollettino della Regione Veneto per la giornata di mercoledì 27 luglio, con i numeri relativi alla pandemia Covid in costante aggiornamento. Nuovo appuntamento con il lavoro di analisi della curva epidemiologica a livello regionale in una delle zone più colpite dal virus. Come sempre ecco gli aggiornamenti delle ultime 24 ore in merito a contagi, morti e guariti in Veneto. Oggi si registrano 8.438 nuovi contagi, 14 morti, 39 in terapia intensiva, 1.048 negli altri reparti.