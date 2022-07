Bollettino Veneto oggi: contagi, morti e guariti giovedì 28 luglio

by Sofia Cioli

Il bollettino della Regione Veneto per la giornata di giovedì 28 luglio, con i numeri relativi alla pandemia Covid in costante aggiornamento. Nuovo appuntamento con il lavoro di analisi della curva epidemiologica a livello regionale in una delle zone più colpite dal virus. Come sempre ecco gli aggiornamenti delle ultime 24 ore in merito a contagi, morti e guariti in Veneto. Oggi si registrano 7.422 nuovi contagi, 5 morti, 23 in terapia intensiva, 792 nei reparti ordinari, 96.718 gli attualmente positivi.