Bollettino Veneto oggi: contagi, morti e guariti giovedì 21 aprile

by Sofia Cioli

La Regione Veneto ha emanato anche per oggi, giovedì 21 aprile 2022, il bollettino relativo ai numeri dell’emergenza Coronavirus in quello che è uno dei territori più colpiti dall’inizio della pandemia. Il lavoro di monitoraggio e analisi della curva epidemiologica permette di raccogliere i dati relativi alle ultime 24 ore. Oggi si registrano 7.423 nuovi contagi, 8 morti, 5.978 guariti, 17 (+2) ricoverati in terapia intensiva, 631 (-7) ricoverati negli altri reparti. Inoltre sono +1.437 gli attualmente positivi per un totale di 74.045.