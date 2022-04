Bollettino Veneto oggi: contagi, morti e guariti giovedì 14 aprile

by Mattia Zucchiatti 18

E’ stato reso noto il bollettino dell’emergenza Coronavirus della Regione Veneto per quanto riguarda la giornata di giovedì 14 aprile 2022. Va avanti senza sosta il lavoro di analisi e di monitoraggio della curva epidemiologica sul territorio regionale, una delle zone più colpite del nostro Paese fin dall’inizio dell’epidemia da Covid-19. La Regione, come di consueto, ha diramato i dati relativi a morti, contagi e ricoverati sul territorio. Nella giornata di oggi si registrano 6.861 nuovi contagi, 10 morti, 23 in terapia intensiva, 617 ricoverati nei reparti ordinari. Sono inoltre 78.515.