Bollettino Veneto oggi: contagi, morti e guariti domenica 27 febbraio

by Sofia Cioli

E’ stato pubblicato il bollettino con i numeri ufficiali relativi all’emergenza Coronavirus in Veneto aggiornato alla giornata di domenica 27 febbraio 2022. Va avanti l’analisi della curva epidemiologica della Regione Veneto, una delle zone più colpite fin dall’inizio dell’emergenza Covid-19. La Regione, come di consueto, ha diramato i dati relativi a morti, contagi e ricoverati sul territorio per monitorare l’impatto dell’emergenza sul territorio. Nella giornata di oggi si registrano nel dettaglio 2.633 nuovi contagi, 3 morti, 44 in terapia intensiva, 1.049 nei reparti ordinari, 57.461 attualmente positivi.