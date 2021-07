Bollettino Veneto oggi: contagi, morti e guariti di martedì 13 luglio

by Antonio Sepe

Ancora una giornata di raccolta dati in Veneto, uno dei territori più colpiti dalla pandemia di coronavirus. Di seguito ecco i numeri giornalieri di martedì 13 luglio raccolti dal bollettino pubblicato nel primo pomeriggio con i dati più rilevanti, per monitorare l’andamento dei contagi. Nel dettaglio, in Veneto, si registrano 254 nuovi contagi, 1 morto, 59 guariti, 8 (+1) ricoverati in terapia intensiva, 42 (+4) ricoverati negli altri reparti, +194 gli attualmente positivi per un totale di 5.275.