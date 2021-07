Bollettino Veneto oggi: contagi, morti e guariti di lunedì 5 luglio

by Mattia Zucchiatti 18

E’ stato pubblicato il bollettino ufficiale relativo all’emergenza coronavirus di lunedì 5 luglio in Veneto, uno dei territori più colpiti dalla pandemia. Come di consueto, la Regione ha diramato i dati più rilevanti per valutare l’impatto dell’emergenza. Nella giornata di oggi, in particolare, si registrano 45 nuovi contagi, 0 morti, 9 guariti, 4 (-1) ricoverati in terapia intensiva, 38 (0) ricoverati negli altri reparti. Gli attualmente positivi sono +36 per un totale di 4.606.