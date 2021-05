Bollettino Veneto oggi: contagi, morti e guariti di domenica 30 maggio

by Antonio Sepe

Il bollettino ufficiale riguardante l’emergenza Coronavirus della Regione Veneto, aggiornato a domenica 30 maggio. Dati significativi per quanto concerne il territorio veneto, particolarmente indicativi per comprendere l’effettivo impatto della pandemia in Italia e, appunto, in Veneto nel caso specifico; dati sui nuovi contagiati, sui morti e sui guariti nel corso della giornata odierna. Nel dettaglio, si registrano 150 nuovi contagi, 1 morto, 76 (-1) ricoverati in terapia intensiva, 608 (-6) ricoverati negli altri reparti. Il totale è di 423.267 casi da inizio pandemia.