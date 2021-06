Bollettino Veneto oggi: contagi, morti e guariti di domenica 27 giugno

by Antonio Sepe

Pubblicato il bollettino relativo all’emergenza coronavirus in Veneto, una delle regioni più colpite dalla pandemia, aggiornato a domenica 27 giugno. Prosegue la raccolta dei dati rilevanti per monitorare l’andamento della curva epidemiologica. La Regione ha diramato i numeri relativi a morti, contagi e ricoverati sul territorio regionale. Nel dettaglio, si registrano 43 nuovi contagi, 1 morto, 36 guariti, 11 (0) ricoverati in terapia intensiva, 59 (0) ricoverati negli altri reparti. Inoltre sono +6 gli attualmente positivi per un totale di 4.712.