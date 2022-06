Bollettino Lombardia oggi: contagi, morti e guariti mercoledì 29 giugno

by Michele Muzzarelli

Duomo Milano - Foto Stefano Panichi

Il bollettino Covid della Regione Lombardia per la giornata di mercoledì 29 giugno 2022, con un nuovo appuntamento quotidiano con i numeri della pandemia riguardanti contagi, morti e guariti delle ultime 24 ore. Prosegue il lavoro di analisi e tracciamento in quella che è probabilmente la regione del nostro Paese più colpita dall’inizio della pandemia. Ecco quindi i numeri di oggi. Si registrano 25.132 nuovi contagi, 9 morti, 3.432 guariti, 7.852 tamponi molecolari, 21 (+4) ricoverati in terapia intensiva, 854 (+17) ricoverati negli altri reparti.