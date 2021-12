Bollettino Lombardia oggi: contagi, morti e guariti domenica 26 dicembre

by Mattia Zucchiatti 9

Il bollettino Covid della Regione Lombardia per la giornata di domenica 26 dicembre 2021. Prosegue anche a Santo Stefano il lavoro di tracciamento e analisi della curva epidemiologica, per una delle regioni più colpite anche in questa fase della pandemia. La Regione ha quindi comunicato, come ormai è consuetudine, i nuovi dati giornalieri relativi a morti, contagi e ricoveri. Nel dettaglio si registrano 4.581 nuovi contagi, 15 morti, 1.260 guariti, 21.471 tamponi molecolari, Negli ospedali sono 180 (+2) i ricoverati in terapia intensiva e 1.439 (+37) ricoverati negli altri reparti.