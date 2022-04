Bollettino Lombardia oggi: contagi, morti e guariti venerdì 22 aprile

by Mattia Zucchiatti 11

Il bollettino della Regione Lombardia per la giornata di oggi, venerdì 22 aprile. Prosegue il lavoro di analisi e monitoraggio della curva epidemiologica nella regione più colpita da questi due anni di pandemia. Come ogni giorno, la Regione ha diramato l’aggiornamento relativo ai numeri delle ultime 24 ore di contagi, morti e guariti. Oggi si registrano 9.195 nuovi contagi, 36 morti, 10.842 tamponi molecolari, 37 ricoverati in terapia intensiva, 1.203 ricoverati negli altri reparti.