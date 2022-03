Bollettino Lombardia oggi: contagi, morti e guariti martedì 1 marzo

È stato reso noto il bollettino concernente l’emergenza Coronavirus in Lombardia, aggiornato alla giornata di martedì 1 marzo 2022. Prosegue il monitoraggio e l’analisi della curva epidemiologica sul territorio della Regione Lombardia, uno dei territori più colpiti del nostro Paese dall’emergenza in questi due anni. La Regione, come di consueto, ha reso noti i dati relativi a morti, contagi e ricoverati sul territorio, i numeri più rilevanti per valutare l’impatto dell’emergenza nella zona. Nella giornata di oggi si registrano 5.746 nuovi contagi, 28 morti, 20.630 tamponi molecolari, 9.684 guariti, 97 ricoverati in terapia intensiva, 1.007 ricoverati negli altri reparti.