Bollettino Lombardia oggi: contagi, morti e guariti giovedì 27 gennaio

by Sofia Cioli

Il bollettino della Regione Lombardia, per quanto concerne la giornata di giovedì 27 gennaio 2022, utile come resoconto dell’attuale situazione emergenziale in Italia. La Lombardia è tra le regioni più colpite dal Coronavirus, dall’inizio dell’epidemia mondiale di riferimento; impatto ovviamente negativo sui tutti i lavoratori e sulla vita quotidiana in generale. Tra dicembre e gennaio, peraltro, si evidenzia un netto e triste aumento dei casi da Covid-19 certamente preoccupante nonché temibile; numeri rilevanti per descrivere una situazione generale sul virus pandemico. In particolare, nella giornata odierna si registrano 25.098 nuovi contagi, 123 morti, 48.799 guariti, 41.257 tamponi molecolari, 254 ricoverati in terapia intensiva, 3.264 ricoverati nei reparti ordinari.