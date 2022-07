Bollettino Lombardia oggi: contagi, morti e guariti giovedì 21 luglio

by Michele Muzzarelli

Duomo Milano - Foto Stefano Panichi

Il bollettino Covid della Regione Lombardia per la giornata di giovedì 21 luglio, con i dati aggiornati relativi a morti, contagi e guariti delle ultime 24 ore. Nuovo appuntamento quotidiano con i dati emanati da quella che è probabilmente la regione più colpita dall’inizio della pandemia in Italia. Di seguito ecco quindi i numeri della giornata odierna. Nelle ultime 24 ore si registrano 10.846 nuovi contagi, 42 morti, 7.931 tamponi molecolari, 41 in terapia intensiva