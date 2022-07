Bollettino Campania oggi: morti, contagi e guariti giovedì 21 luglio

by Michele Muzzarelli

Il bollettino sull’emergenza Coronavirus della Regione Campania per la giornata di giovedì 21 luglio 2022, con i dati relativi alle ultime 24 ore su morti, contagi e guariti in una delle zone più colpite dalla pandemia nel nostro paese. Ecco quindi di seguito il dettaglio con i numeri di oggi. Nelle ultime 24 ore si registrano 8.239 nuovi contagi, 7 morti, 6.193 tamponi molecolari, sono 36 i pazienti in terapia intensiva.