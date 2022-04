Bollettino Campania oggi: contagi, morti e guariti domenica 17 aprile

by Redazione

Il bollettino della Regione Campania per la giornata di domenica 17 aprile 2022, relativo all’emergenza Coronavirus. Nuovo appuntamento quotidiano con il lavoro di analisi e monitoraggio della curva epidemiologica a livello regionale, che permette di tracciare i numeri delle ultime 24 ore per quanto riguarda i nuovi casi Covid, i decessi e le guarigioni. Oggi si registrano 6.419 nuovi contagi, 1 morto, 6.698 tamponi molecolari, 36 in terapia intensiva, 685 nei reparti ordinari.