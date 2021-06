Bollettino Campania oggi: contagi, morti e guariti di lunedì 28 giugno

by Mattia Zucchiatti

Nuova giornata di raccolta dati in uno dei territori più colpiti dall’emergenza coronavirus. La Regione Campania ha diramato i dati relativi all’impatto della pandemia sul territorio, con i numeri più rilevanti per monitorare l’andamento della curva. Nella giornata di oggi, in particolare, si registrano 48 nuovi contagi, 17 morti, 1.176 tamponi molecolari, 23 ricoverati in terapia intensiva, 216 ricoverati negli altri reparti.