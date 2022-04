Bollettino Campania oggi: contagi, morti e guariti mercoledì 6 aprile

by Mattia Zucchiatti 15

Ecco il bollettino aggiornato dell’emergenza Coronavirus della Regione Campania per quanto riguarda la giornata di mercoledì 6 aprile 2022. Prosegue senza sosta il lavoro di analisi della curva epidemiologica sul territorio regionale. La Regione, come di consueto, ha diramato i dati relativi a morti, contagi e ricoverati sul territorio. Nella giornata di oggi si registrano 7.277 nuovi contagi, 10 morti, 10.884 tamponi molecolari, 31 in terapia intensiva, 725 ricoverati negli altri reparti.