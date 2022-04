Bollettino Campania oggi: contagi, morti e guariti mercoledì 27 aprile

by Mattia Zucchiatti 4

Il bollettino Covid della Regione Campania per la giornata di mercoledì 27 aprile 2022. Ecco i dati aggiornati delle ultime 24 ore relativi a nuovi contagi, morti e guariti da Coronavirus. Come ogni giorno la Regione ha emesso il bollettino dell’emergenza sanitaria, ecco quindi i numeri della giornata odierna. Oggi si registrano 10.785 nuovi contagi, 5 morti, 8.135 tamponi molecolari, 40 in terapia intensiva, 751 nei reparti ordinari.